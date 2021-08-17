لبنان | حاويات المواد الغذائية والأدوية في مرفأ بيروت معرضة للضرر والتلف!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

حذرت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت من توقف العمل في محطة الحاويات في مرفأ بيروت، في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي عن المرفأ، وعدم الاستمرار في إمداد المرفأ بكميات المازوت المطلوبة لتشغيل مولداته الكهربائية .

وأوضحت الغرفة أن مئات الحاويات المبردة موجودة في باحة محطة الحاويات والتي يطلب استمرار امدادها بالتيار الكهربائي لمدة 24/ 24 ساعة، والا فإن محتوياتها من مواد غذائية ولحوم وادوية، ستتعرض للضرر الكببر والتلف من جهة، والأمن الغذائي للمواطنين للخطر من جهة ثانية.

وناشدت الغرفة المسؤولين على كافة المستويات للتدخل سريعا لاستمرار تزويد مرفأ بيروت بالتيار الكهربائي وبالمازوت، ليتمكن من الاستمرار في تشغيل السفن التي تؤمه وللمحافظة على سلامة المواد الغذائية المشحونة في الحاويات المبردة ، خصوصا ان مرفأ بيروت يؤمن أكثر من 75 % من تجارة لبنان مع العالم الخارجي.