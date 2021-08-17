لبنان | “أطباء بلا حدود” تدعم مستشفيات لبنان لعلاج جرحى انفجار عكار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:10 مساءً - منذ 14 دقيقة

اعلنت منظمة “اطباء بلا حدود” في بيان، انها “سارعت لتقديم الإمدادات الطبية والموارد البشرية للمستشفيات التي تستقبل المرضى الجرحى جراء انفجار صهريج وقود في قرية تليل في عكار الاحد الفائت “.

واشارت الى انها “قدمت الأدوية والإمدادات الطبية وتحديداً المواد اللازمة للجراحة وعلاج الحروق الشديدة، كما وضعت طاقما طبيا تحت تصرف مستشفى السلام في طرابلس، ومستشفى نوتردام دي لا پي في القبيات، ومستشفى الجعيتاوي في بيروت”.

وقال رئيس بعثة “أطباء بلا حدود” في لبنان جواو مارتينز: “يتعامل النظام الصحي في لبنان مع هذا الظرف المأساوي في ظل ظروف بالغة الصعوبة، وهناك نقص حاد في الأدوية والإمدادات والطواقم الطبية بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء وشح الوقود الذي يؤثر على عمليات المرافق الطبية ونوعية الرعاية. تساعد الإمدادات والموارد البشرية الذين توفرهم منظمة أطباء بلا حدود المستشفيات في توفير العلاج اللازم للمصابين”.

أضاف:”على الرغم من الاستجابة الفورية، قد يحتاج بعض المرضى إلى المساعدة في علاج طويل الامد، ومنظمة أطباء بلا حدود جاهزة للاستجابة إذا لزم الأمر”.