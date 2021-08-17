لبنان | البزري: مدينة صيدا بات نهارها بلا ماء وليلها ظلام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:10 مساءً - منذ 22 دقيقة

قال الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، “بالأمس كنا نسعى لأن نكون من رواد المجتمعين العربي والعالمي أما اليوم أصبحنا على قارعة الأمم المتسولة. الكل في العالم يعظنا بل ويعلمنا أيضا؟! لقد أسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي. مدينة صيدا بات ليلها ظلام ونهارها بلا ماء”.

وختم: “الشعب لا يريد وصفا ولا تحليلا هو يريد أن يشرب ويرى فهل من مستجيب. لا تلوموا الشعب إذا تحرك هادرا بل لوموا أنفسكم فبعدها لن ينفع الندم”.