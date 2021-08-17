لبنان | قطع طريق الضنية طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:10 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2021 5:27 مساءً

قطع مواطنون طريق الضنّية الرئيسية التي تربطها بمدينة طرابلس في محلة البياض، أمام محطة الزيرة للمحروقات ومحطة غاز طراد المجاورة، إحتجاجا على انتظارهم ساعات طويلة أمامهما من غير استطاعتهم تعبئة خزانات سياراتهم بالوقود أو ملء قوارير الغاز العائدة لهم.

ووضع المحتجون إطارات سيارات وشاحنات في وسط الطريق، ما أدى إلى ازدحام خانق في المنطقة، ودفع السائقين إلى سلوك طرقات فرعية بديلة.