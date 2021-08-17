لبنان | ميقاتي من بعبدا: نأمل ان نرى الحكومة قريبا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2021 5:32 مساءً

أكد رئيس ​الحكومة​ المكلف ​نجيب ميقاتي​ من ​قصر بعبدا​ انه “نستكمل المشاورات والنية عند الجميع ب​تشكيل الحكومة​ لان عدم التشكيل خطيئة بحق الوطن والحوار مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ايجابي ونأمل ان نرى الحكومة قريبا”، وردا على سؤال لماذا لا تحمل الملف معك: قال الميقاتي ممازحا “الملف ضاع من يدي وهو في قلبي وعقلي”، متسائلاً “من قال ان هناك عقبة اساسية اسمها وزارة الداخلية؟ من قال ان رئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية عاتب عليّ”؟. مشدداً على انه “لا حكومة دون تمثيله”.

واعلن ميقاتي انه “لا يرتبط بزمن معين من اجل اجراء عملية التشكيل ويتم العمل بكل جهد لازالة العقبات على اعتبار أن المعادلة الحسابية صعبة، لا سيما أننا نشكّل حكومة لكل لبنان ونريد وزراء ذات جدارة وطبعا هناك ولاءات للوزراء، ونحن الآن في الأمتار الأخيرة، والبرنامج موجود وموضوع على الورق والحديث ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب”.