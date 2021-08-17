لبنان | هل يمثل فنيانوس أمام المحقق العدلي الجمعة؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2021 4:45 مساءً

يفترض أن يمثل وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار يوم الجمعة المقبل، لاستجوابه كمدعى عليه في الملف، الا أن مصادر مواكبة للتحقيق أوضحت لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن ورقة تبليغ فنيانوس لم تعد بعد، ولم يعرف ما إذا تبلغ رسميا قرار استدعاءه أم لا.

في هذا الوقت أحال المحقق العدلي على النيابة العامة التمييزية، الدفوع الشكلية المقدمة من أربعة مدعى عليهم، أبرزهم مدير المخابرات الأسبق العميد المتقاعد كميل ضاهر، وذلك لابداء رأيها قبل أن يتخذ بيطار قراره النهائي بقبولها أو ردها، وما يترتب على ذلك بعدها من نتائج قانونية.