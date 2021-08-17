لبنان | “المعلومات” تواصل تحقيقاتها مع الناشطين رغم إسقاط الدعاوى عنهم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:10 مساءً - منذ ساعتين

علم “صوت بيروت انترناشونال”، أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مستمرة منذ الصباح في التحقيق مع 14 ناشطا أبرزهم وليم نون، شقيق الشهيد جو نون الذي قضى بانفجار مرفأ بيروت، وذلك في الدعوى المقامة ضدهم من عضو كتلة نواب “المستقبل” النائب طارق المرعبي بجرم دخول منزله في بيروت بواسطة الكسر والخلع والتخريب والسرقة. ولم يتوقف التحقيق معهم حتى الآن رغم إعلان المرعبي أنه أسقط الدعوى عن الناشطين المذكورين.

وحضر الناشطون الى فرع التحقيق في شعبة المعلومات الموجودة داخل المقر العام لقوى الأمن الداخلي قرب أوتيل ديو، وذلك وسط مواكبة وحضور العشرات من أهالي المدعى عليهم ومن رفاقه وناشطي الثورة، الذين أكدوا أن تحركهم سيأخذ منحى تصعيديا، ما لم يتم الإفراج عنهم جميعا، كما أعلن وليم نون لدى دخوله الى التحقيق أنه لا يخشى التهديد الذي يتعرض له مع رفاقه، ورفض إسقاط الدعوى عنه من دون رفاقه، وقال: “إما نخرج معا أو نبقى قيد التوقيف معا”.