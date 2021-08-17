لبنان | بلدية جبيل: حددت مواعيد لرمي النفايات في جبيل وحبوب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

حددت بلدية جبيل وقت للإلتزام برمي النفايات بين الساعة 12 فجرا والساعة 10 صباحا.

وأعلنت بلدية جبيل في بيان، أنه “نظرا للظروف الصعبة التي تمر علينا وتداعيات الأزمة اقتصاديا وماليا وصحيا، وبسبب النقص في عدد العمال بعد فقدان اليد العاملة الأجنبية، نطلب من جميع القاطنين والمستثمرين في جبيل وحبوب، إلتزام رمي النفايات بين الساعة 12 فجرا والساعة 10 صباحا، لأن العمال سيجمعونها مرة واحدة فقط خلال الـ24 ساعة كمرحلة أولى من التقنين، قبل البدء بالمرحلة الثانية في حال لم تتحسن الأوضاع. ونذكر الأهالي بضرورة الفرز من المصدر وربط أكياس النفايات جيدا قبل رميها في المستوعبات”.