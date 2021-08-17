لبنان | الجيش: طائرة استطلاع إسرائيلية تخرق الاجواء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“خرقت طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي، بتاريخ 16 / 8 / 2021 عند الساعة 7.45، الأجواء اللبنانية من البحر قبالة بلدة الدامور، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14.05 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة”.

كما صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 17 / 8 / 2021 ما بين الساعة 6.58 والساعة 7.03، خرق زورق حربي تابع للجيش الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 203 امتار.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.