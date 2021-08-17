لبنان | الحكومة في الساعات المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

أفادت معلومات صحفية من قصر بعبدا ان الأجواء الحكومية تفاؤلية كما أنه بإمكان ولادة الحكومة في الساعات المقبلة.

في هذا المجال، أعرب الرئيس ميشال عون، في وقت سابق عن أمله في الحد من الأزمة الراهنة التي يعيشها لبنان عبر تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، “رغم سعي البعض لعرقلة ذلك” حسب تعبيره.

وأضاف عون أنه شريك في تأليف الحكومة مع الرئيس المكلف بها، مشيرا إلى أن له الحق في أن يختار من بين الأسماء المطروحة في ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية.

ووصلت الأزمة المستمرة منذ عامين إلى نقطة حرجة الأسبوع الماضي مع نقص الوقود المستورد، مما أجبر المستشفيات والمخابز والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص خدماتها أو إغلاق أبوابها.