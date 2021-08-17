لبنان | القاضي البيطار يستكمل تحقيقاته الجمعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

يستكمل المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تحقيقاته مع المدعى عليهم في الملف بدءا من يوم الجمعة المقبل في جلسات متتالية تمتد الى الأسبوع الذي عليه، وذلك بالتزامن مع البتّ بالدفوع الشكلية التي تقدم بها عدد من المدعى عليهم بواسطة وكلائهم القانونيين. أما في موضوع الشهود، فقد جرى الإستماع لغاية تاريخه الى نحو 120 شاهدا.

يذكر أن لبنان أحيى منذ أيام، ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت المروع الذي قتل أكثر من مئتي شخص، وألحق دمارا هائلا بالعاصمة اللبنانية.

وسقط في انفجار مرفأ بيروت 214 شخصاً، كما أصيب 6500 بجروح، وفق الأرقام الرسمية. كذلك شرّد الانفجار 300 ألف شخص، لفترة مؤقتة، وخسر بسببه 70 ألف وظائفهم. وبلغ تعداد الشقق السكنية المتضررة من الانفجار 73 ألف، في حين تضرر 9200 مبنى.