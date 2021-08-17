لبنان | الجيش: بلّغوا عن اي محطة تخزن البنزين والمازوت وتقفل ابوابها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 5 دقائق

دعت قيادة الجيش عبر حسابها على “تويتر” “للتبليغ عن اي محطة وقود عمدت الى تخزين مادتي البنزين والمازوت واقفلت ابوابها او اي جهة تقوم ببيع البنزين او المازوت في السوق السوداء عبر الاتصال على الرقم 05/456900 بدلا من الرقم 117 “.

يذكر أن الجيش اللبناني باشر منذ الـ14 من شهر آب الحالي، عمليات دهم لمحطات تعبئة الوقود المقفلة وقام بمصادرة كل كميات البنزين والمازوت التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات على أن يُصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل.

ويعاني لبنان من أزمة محروقات تتمثل بنفاد مادتي البنزين والمازوت مما جعل أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء يطفئون مولداتهم لحوالي 10 ساعات، فيما بلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية.

وتوقفت غالبية المطاحن والأفران عن العمل مع فقدان مادة المازوت، وتهدد هذه الأزمة بتوقف المستشفيات وخدمات الإنترنت.