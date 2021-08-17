لبنان | 47 ألف ليتر من المازوت في قبضة الجيش

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 53 دقيقة

دهمت قوة من الجيش خزان محروقات في محلة وادي هونين بين بلدتي مركبا وعديسة، وضبطت بداخله حوالي 47000 ليتر من المازوت.

نفذت وحدات الجيش اللبناني، الأحد، لليوم الثاني، عمليات دهم محطات الوقود المقفلة، بعد ساعات من انفجار هائل لخزان وقود شمالي البلاد، أثناء تجمع العشرات حوله للحصول على القليل من البنزين، مما أدى إلى مقتل 28 شخصا.

يذكر أن الجيش اللبناني باشر منذ الـ14 من شهر آب الحالي، عمليات دهم لمحطات تعبئة الوقود المقفلة وقام بمصادرة كل كميات البنزين والمازوت التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات على أن يُصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل.

ويعاني لبنان من أزمة محروقات تتمثل بنفاد مادتي البنزين والمازوت مما جعل أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء يطفئون مولداتهم لحوالي 10 ساعات، فيما بلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية.

وتوقفت غالبية المطاحن والأفران عن العمل مع فقدان مادة المازوت، وتهدد هذه الأزمة بتوقف المستشفيات وخدمات الإنترنت.