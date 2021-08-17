لبنان | الفيول في خزانات “كهرباء لبنان” يكفي حتى أيلول.. أين التغدية؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضح رئيس تجمّع أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة أنه “لا تسليم مازوت لأصحاب المولّدات وأيّ مولّد ينتهي مخزونه سيتمّ إطفاؤه”.

ودعا في حديث تلفزيوني الجيش للكشف على مستودعات الشركات والمصافي فوراً. وقال: إن “الفيول في خزانات مؤسسة الكهرباء يكفي حتى أيلول فلماذا لا تتمّ زيادة التغذية؟ وهل من قطبة مخفيّة؟”.

في سياق متصل، أشار رئيس تجمع أصحاب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض في تصريح سابق إلى أن “هناك باخريتين مازوت وباخرة بنزين تم توقيف تفريغهم بسبب عدم إصدار جدول أسعار جديد”.

وقال فياض: “مشكلة المازوت أكثر بكثير من مشكلة البنزين لأنه حياة البلد وسنصمد لأيام فقط”.