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لبنان | الفيول في خزانات “كهرباء لبنان” يكفي حتى أيلول.. أين التغدية؟

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

المازوت

أوضح رئيس تجمّع أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة أنه “لا تسليم مازوت لأصحاب المولّدات وأيّ مولّد ينتهي مخزونه سيتمّ إطفاؤه”.

ودعا في حديث تلفزيوني الجيش للكشف على مستودعات الشركات والمصافي فوراً. وقال: إن “الفيول في خزانات مؤسسة الكهرباء يكفي حتى أيلول فلماذا لا تتمّ زيادة التغذية؟ وهل من قطبة مخفيّة؟”.

في سياق متصل، أشار رئيس تجمع أصحاب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض في تصريح سابق إلى أن “هناك باخريتين مازوت وباخرة بنزين تم توقيف تفريغهم بسبب عدم إصدار جدول أسعار جديد”.

وقال فياض: “مشكلة المازوت أكثر بكثير من مشكلة البنزين لأنه حياة البلد وسنصمد لأيام فقط”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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