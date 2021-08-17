لبنان | بالفيديو: ماذا يقول وليم نون قبل دخوله الى مقر التحقيق وماذا كشف والده لـ”صوت بيروت انترناشونال”؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

رد والد وليام نون عبر “صوت بيروت انترناشونال” على ما قاله النائب طارق المرعبي من انه استثنى ابنه من الدعوى التي رفعها على الناشطين الذين اقتحموا منزله بالقول “نحن لا نقبل شفقة احد، وعندما يستثنيه، عليه ان يستثني بقية الناشطين، اما ان يدخل وليام والشباب الى التحقيق ويتم توقيفهم جميعاً او ان يخرجوا سوية” وشرح “في الامس تلقى اتصالا هاتفيا ابلغ من خلاله استدعائه للتحقيق” وقال متهكماً “اما انهم يريدون اخضاعه لدورة تدريبية او اكتشفوا من وضع النيترات في المرفأ ويريدون اخبارنا”، مؤكداً ان “هناك محام من قبل نقيب المحامين يرافق الناشطين” مشددا “ان كانوا يعتقدون ان بالامكانهم الضغط على وليام لاسكاته فهذا لن يحصل، وعندما يظهر من كان السبب في انفجار 4 آب عندها نبقى في منزلنا، والا سنستكمل المسيرة حتى الوصول الى الحقيقة”، ولفت الى ان من تعرض لابنه بالضرب امام منزل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي هو الضابط جورج دمعة.

من جانبه قال وليام نون “نحن لا نخاف، واريد ان اسالهم اين كانوا في 4 آب” مضيفاً “نحن لا نخجل مما نقوم به، وسنخبر ما حصل بكل صراحة”، والى طارق المرعبي توجه بالقول “كما قلت انك لا تريد ان تدعي عليّ كوني شقيق شهيد، كذلك فان الناشطين الذين تم استدعائهم اهالي شهداء، فليكن رجلاً ويسقط حقه عنهم او فليدع عليّ”.