لبنان | بالفيديو: كيف يرد محامي طارق المرعبي على المطالبة بالتنازل عن الدعاوى المرفوعة ضد الناشطين؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2021 12:26 مساءً

رد محامي طارق المرعبي، سليمان المرعبي على المطالبة بالتنازل عن الدعاوى المرفوعة ضد الناشطين عبر “صوت بيروت انترناشونال” بالقول “النائب طارق المرعبي يتبنى الجزء الاكبر من مطالب الثوار، ونحن نشعر دائماً مع وجع الناس لاسيما بعد انفجاري بيروت وعكار، وقد استغرب جدا التجمع امام منزله قبل يومين، مع العلم اننا نؤيد الديمقراطية وحق التعبير، لكن ان تحصل سرقة من داخل المنزل فهذا امر مرفوض”.

وعما ان تبين من سرق محتويات المنزل قال “السرقة موثقة بالادلة، لذلك التحقيق يتم بهذه الطريقة، كما ان النائب المرعبي لا يريد ان يستدعى عدد كبير من الثوار الى التحقيق بهذه الطريقة”، وعن دعوة وليام نون للنائب المرعبي بالتنازل عن الدعاوى التي رفعها اجاب المحامي “بهذا الامر تحملونا مسؤولية كسر بابنا وسرقة منزلنا، ومع ذلك نحن ندرس الموضوع بدقة وخلال ساعة الى ساعتين نصل الى جواب”.