لبنان | الدفاع المدني: 276 مهمة خلال 96 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:09 مساءً - صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، بتاريخ 15/8/2021، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد النيران إثر انفجار خزان لمادة البنزين في التليل /قضاء عكار وإخلاء عدد من القتلى والجرحى وإجراء مسح ميداني شامل للمنطقة المحيطة بموقع الانفجار لمسافة كيلومتر تقريبا.

كما تمكن العناصر، خلال ال 96 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد228) :

* أحراج (عدد10):

(م.جبل لبنان) (عدد6): وادي المعنية – عاليه – بعذران – حصروت – دير القمر- الورهانية.

(م. لبنان الشمالي) (عدد4) : (بدنايل وكفريا) – رشكيدا – (العلالي و مراح الحج) – بسبينا/كفيفان.

* أعشاب (عدد155):

(م.بيروت)(عدد1) : الجناح.

(م.جبل لبنان) (عدد48): علمان – شرتون – مزرعة الضهر – بعبدات – الدامور- المغيرية – شلوماص – فيطرون- قبيع -غزير – برمانا – عشقوت – غوسطا – شارون – الدبية – الأشرفية – الرويس – الجية(*2) – عرمون (*2)- برج البراجنة – اغميد – بلاط – الاجنحة الخمسة/الشويفات – جدايل- بيت حباق – الفنار – السعديات – مرج برجا – البيرة – طريق المطار- راس الحرف – فقرا – سرجبال – ضبيه – حصروت – تل زعتر – الجديدة – مار روكز/الدكوانة – عجلتون – بكفيا.

واشجار في: سبلين – ادما – عين وزين – راس الجبل/عاليه – بمهريه.

واشجار حرجية وسيارة رباعية الدفع في زوق مصبح.

(م. لبنان الشمالي) (عدد37) : المسيلحة – المنية (*4)- الفوار/زغرتا – كفرحبو – كرم سده – جبل تربل – دده – بخعون (*2) – مرياطة – طرابلس – عدوي – عرمان – حصرون – راما – زغرتا(*2) – مجدليا – الهري – حامات – دوار أبو علي – سوق الأحد/طرابلس – العلالي – دوما – أوتوستراد البترون – ضهر العين – شكا – جران.

وأشجار في : بدنايل – كفرفو – بتوراتيج – حدتون – ضهر العين – داعل.

(م.عكار) (عدد15) : السنديانة – ببنين (*2)- عيون السمك (*2)- العريضة – خريبة الجندي – بينو – عيون الغزلان – الشيخ محمد – تكريت.

وأشجار في : رحبة – عندقت – القبيات (*2).

(م. لبنان الجنوبي)(عدد18) : عين الدلب (*2)- صيدا (*3) – عنقون – البابلية(*3) – الشرحبيل – معركة – بافليه – صيدون – درب السيم – الأولي – دبعال – الشبريحا.

وأشجار في : ارزون.

(م. النبطية) (عدد4) : ميس الجبل – المروانية – القليعة.

وأشجار في : الطيبة.

(م.البقاع) (عدد27): المريجات- الكرك (*2)- اوتوستراد زحلة – المعلقة – قب الياس (*2)- رعيت – شتورا – زحلة – الفرزل – حارة الراسية – تعنايل(*2) – المدينة الصناعية زحلة (*2)- غزة – الصويري – رياق – تعلبايا (*2)- المنارة – ماسا – شتوراما – مجدل عنجر.

وأشجار في : كفريا/البقاع الغربي(*2).

(م.بعلبك الهرمل) (عدد5) : بعلبك – السعيدة – دير الأحمر – سرعين.

وكرم عنب في بيت شاما.

* منازل (عدد15) : اخشاب ونفايات داخل شقة مهجورة في عاليه – راس النبع – المجيدل – ابي سمراء/طرابلس والعثور على جثة مواطن – برج الشمالي – دير قوبل – مار الياس/بيروت – بلونة – غرفة خشبية جاهزة تقع على سطح مبنى سكني في القليعات – داخل مبنى في طريق الجديدة – منزل قيد الانشاء في زحلة – بعقلين والعثور على جثة مواطن- معالجة تسرب غاز داخل منزل في دورس – صيدا – الدوير.

* سيارات (عدد9) : بيك اب في شقرا – المنصورية – قب الياس – ساحل علما – بليبل – ?ان في مجدل عنجر- مجدليا- حي السلم – ببنين.

* مؤسسات (عدد6) : داخل مشغل لصيانة محركات القوارب وسيارة رباعية الدفع في مزهر /بصاليم وسحب جثة من الداخل – داخل متجرين لبيع الإطارات وزيوت السيارات و3 شرفات مبنى سكني في الشويفات وإخلاء السكان ونقل مصابين إلى المستشفى – داخل مكتب في بلونة- داخل مطعم في عاليه – داخل مستودع يحوي على قطع تبديل للسيارات ومواد بلاستيكية واكوام من الكرتون في أسفل مجمع تجاري في الزلقا – داخل

منور مبنى في الرابية.

* كهرباء (عدد9): اسلاك كهربائية في الدكوانة – مولّد في : زغرتا، طريق الجديدة، الحمرا – غرفة كهرباء في : الحدث، عين الريحانة، الديشونية، نيو روضة – لوحة فواصم في عاليه.

* نفايات (عدد13) : بتغرين – المرادية – الطريق البحرية/الدورة.

وأعشاب في : شكا – فاريا – خراج النفاخية – البربارة – دكان الضهر/جبيل- عمشيت – رأس الدكوانة- جبيل.

واشجار من السنديان في الراموط/ جبيل.

وحصيد في ابلح.

* إطارات (عدد5) : اوتوستراد مستيتا – حارة حريك – عمشيت.

واعشاب في : جبيل – البترون.

* مختلف (عدد5) : بؤرة لتجميع قطع سيارات مستعملة واعشاب في ببنين – غرفة داخل مزرعة في القرعون – داخل مخيم للنازحين السوريين في المصنع – خزان لمادة البنزين في طليا – خزانات محروقات في الخيام.

– نقل وإسعاف (عدد39) :

* حوادث (عدد32): العقيبة – حراجل (*3)- برج حمود (*2)- جبيل (*4)- نزلة الحص – المصيطبة – طريق الجديدة (*3)- مزرعة يشوع – بشعله – المصنع – راس النبع (*2)- الظريف (*2)- الدكوانة – العريضة – غبالة – الأشرفية – سبيلين – برج أبي حيدر – جورة الترمس – الشياح – الجاموس – زيتون.

* حوادث سير (عدد6): طريق عام البص ونقل مصاب (طفل سوري الجنسية) إلى المستشفى – حالات وإسعاف مصاب في مكان الحادث – اوتوستراد ادما ونقل جريح إلى المستشفى – الحازمية وإنقاذ مصابين من داخل السيارة – عيون السيمان وإسعاف مصابة في مكان الحادث – مفترق قدموس ونقل جريح إلى المستشفى.

* مهمات بواسطة دراجة الإسعاف Moto Ambulance (عدد1) : قرنة شهوان ونقل جريح بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد2) : إنقاذ مواطن إثر تعرضه لإصابة خلال السير على ميناء جبيل ونقله إلى المستشفى – إنقاذ عامل سوري الجنسية إثر سقوطه عن سقالة في عشقوت ونقله إلى المستشفى.

– سلامة عامة (عدد7): مهرجانات سيدة الشقيف في غبالة (*2)- مراسم عاشوراء في عدة نقاط من ضاحية بيروت الجنوبية (*4)- مسيرة من تنظيم مجموعة “خلي عينك على اهلك” في شبعا.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 96 ساعة الماضية: 276 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.