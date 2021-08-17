لبنان | طقس غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل ، كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية حتى يوم الجمعة المقبل، يتحول الى حار نسبيا خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية.

ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين 25 و 33)

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات .

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل ، كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما تبقى دون تعديل على الساحل.

الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل على الساحل مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد نسبة الشعور بالحر.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل متوسط أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 70%

– حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,02

– ساعة غروب الشمس: 19,21