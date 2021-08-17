لبنان | فقدان المازوت يوقف القطاعات العكارية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تسبب فقدان مادة المازوت بحال انقطاع شبه تام للاتصالات الهاتفية الارضية والخليوية في العديد من المناطق العكارية، ومعها خدمة شبكات الانترنت التي احدثت ارباكا كبيرا لدى كل القطاعات المصرفية والمالية والانتاجية، والمؤسسات العامة والخاصة حيث لا كهرباء ولا ماء.

وما تؤمنه بعض المولدات الكهربائية، من تغذية لا تتعدى الساعتين نهارا، ليست كافية لتشغيل القطاعات كافة، مما انعكس جمودا كبيرا في الاسواق التي تعاني بالاساس ركودا اقتصاديا بسبب تدني القيمة الشرائية لليرة اللبنانية. والخوف يتعاظم ازاء عدم تأمين المازوت للمستشفيات والصيدليات والافران بشكل أساسي.

وصدرت في عكار سلسلة بيانات تدعو “لتوفير المازوت بشكل سريع، والا فإن الامور تنذر بأوضاع معيشية وحياتية صعبة للغاية”.

اشارة الى ان اقلام النفوس في حلبا والعبدة والقبيات وبيت ملات، تشكو من انقطاع الاوراق الخاصة بإخراجات القيد الافرادية خصوصا في ظل ذروة الحاجة اليها لاتمام معاملات الدخول الى المستشفيات.