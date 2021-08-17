لبنان | وليام نون: دماء أخي لن تذهب هدراً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 22 ثانية

أكد شقيق الشهيد جو نون وليم نون، قبيل الاستماع إلى إفاداته بعد دخول منزل النائب طارق المرعبي انه “إما أن نقف وقفة عزّ أو ستّين عمرنا ما نعيش ودماء أخي لن تذهب هدراً”.

وأضاف: “نحن لا نُهدّد ولا نخاف وسنُكمل وفليفعلوا ما يُريدون وسنُخبرهم ما حصل عند الدخول إلى منزل المرعبي”.

وكانت أفادت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين أنّ فرع المعلومات استدعى 11 شخصاً إلى التحقيق معهم اليوم في حادث الاعتداء على منزل النائب طارق المرعبي الذي تقدم بشكوى بتخريب منزله وسرقة من داخله.

وأوقفت عناصر قوى الأمن في وقت سابق خمسة متظاهرين في محيط البناء الذي يقيم فيه الرئيس نجيب ميقاتي وتركت ثلاثة منهم بينهم وليام نون شقيق الشهيد جو نون في انفجار المرفأ. وأضافت هذه المصادر أنّ هناك ثلاثة موقوفين على ذمة التحقيق.