لبنان | رئيس بلدية برج البراجنة: أفرغوا الكميات الهائلة من الوقود المخزن تحت المنازل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 14 دقيقة

أشار رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور، في بيان، إلى أن “أهالي الرمل العالي ناشدوا القوى الأمنية وسائر أجهزة الدولة الاسراع في إفراغ الكميات الهائلة من الوقود المخزن تحت منازلهم”.

ولفت إلى أن “بعض الخزانات التي تحفظ الوقود هي غير شرعية وقد سبق للبلدية أن رفضت الطلبات المقدمة بشأنها، وبالتالي فهي من الوجهة القانونية مخالفة”.

وناشد “القوى الأمنية وكل الجهات المعنية التعاون في إفراغ هذه الخزانات بالسرعة القصوى تلافيا لتكرار كارثة التليل”. وختم: “إن الرمل العالي بأهله وأطفاله ينام على فوهة بركان، أنقذوه”.