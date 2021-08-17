لبنان | ارتفاع طفيف لدولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 44 دقيقة

يحافظ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله، بعدما سجّل انخفاضاً مع بداية هذا الأسبوع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الثلاثاء 19 ألف ليرة مبيع و19100 ليرة شراء.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.