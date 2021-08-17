لبنان | وليام نون: “مش خايف”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 54 دقيقة

أكد أخ الشهيد في فوج إطفاء بيروت وليام نون أنه ليس خائفاً، وقال: “لذلك سأمثل أمام القضاء وأتحدى اي نائب او متهم ان يمثل أيضاً”.

وكانت أفادت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين أنّ فرع المعلومات استدعى 11 شخصاً إلى التحقيق معهم اليوم في حادث الاعتداء على منزل النائب طارق المرعبي الذي تقدم بشكوى بتخريب منزله وسرقة من داخله.

وأوقفت عناصر قوى الأمن في وقت سابق خمسة متظاهرين في محيط البناء الذي يقيم فيه الرئيس نجيب ميقاتي وتركت ثلاثة منهم بينهم وليام نون شقيق الشهيد جو نون في انفجار المرفأ. وأضافت هذه المصادر أنّ هناك ثلاثة موقوفين على ذمة التحقيق.

المستدعون للتحقيق هم:

– وليام نون

– ايلي هيكل

– زين العابدين البسط

– يحيى المصري

– خليل سمونة

– اندريه كره بيت

-روي بوخاري

– غيتا مشيك

– أسامة فقيه

– خضر احمد

– سالي حافظ

والثلاثة الموقوفين في محيط منزل ميقاتي هم:

– خضر عيدو

-وسيم ضناوي

– مجيد رمضان