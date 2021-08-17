لبنان | هارون: كميات المحروقات المعلن عن مصادرتها غير كافية لتلبية حاجة المستشفيات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 58 دقيقة

أوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، أن كميات المحروقات المعلن عن مصادرتها غير كافية لتلبية حاجة المستشفيات، لافتاً الى أن المستشفيات الخاصة فقط تحتاج يومياً الى 350 ألف ليتر من المازوت.

ورداً على سؤال حول مدى إمكانية استيراد المستشفيات بشكل مباشر حاجتها من المحروقات، أكد هارون في حديث إذاعي أنه لا يمكن الدخول في هذا الموضوع فليست لديها الهيكلية ولا الإمكانات للقيام بذلك، معلنًا أن النقابة تواصلت مع الشركات المستوردة للنفط وقد تم تخصيص وتسليم كميات ضئيلة موجودة لديها للمستشفيات.

أما عن ضحايا انفجار بلدة التليل، فأشار هارون الى أن هناك إصابات بالحروق واصابات بالكسور، والمشكلة هي في أن القدرة الاستيعابية للمستشفيات التي تعالج الحروق قليلة، اذ هناك فقط مستشفى الجعيتاوي ومستشفى السلام اللذان استقبلا 28 مصاباً بحروق، أما الإصابات الباقية فتم اجلاؤها.

ونبّه هارون الى أن علاج المصابين بحروق يتطلب أدوية وأمصالاً ومستلزمات طبية غير متوفرة في المستشفيين، مناشداً تقديم مساعدات لهما وللمصابين بالحروق للتمكن من استكمال علاجهم.