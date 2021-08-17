لبنان | نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة تصدر اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يترقّب طلاب الشهادة الثانوية العامة، اليوم، صدور نتائج الامتحانات الرسمية، بعد إرجائها بالأمس التزاماً بالحداد العام على ضحايا انفجار التليل في عكار.

وكان المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق أعلن “تأجيل موعد إصدار نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، ونتائج الشهادة المتوسطة للطلبات الحرة، إلى يوم الثلثاء الواقع فيه 17 آب الحالي بدلاً من الإثنين في 16 آب الحالي، التزاماً بالحداد العام على ضحايا انفجار التليل في عكار، وتضامنا مع أهالي الضحايا والجرحى المتألمين نتيجة هذا الانفجار الآثم”.

وسوف تصدر النتائج عند الخامسة من بعد ظهر اليوم الثلثاء في 17 آب 2021.

كما أعلن أنّ “تسليم الإفادات للتلامذة الراغبين بالسفر حصراً سوف يتم، ابتداء من صباح الأربعاء في 18 آب 2021، في مبنى دائرة الامتحانات الواقع في المدرسة النموذجية في بئر حسن، على أن يصطحب المرشحون المسافرون وثائق إثبات السفر”.