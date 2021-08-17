لبنان | حاولوا سرقة سيّارة.. فكان لهم الجيران بالمرصاد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أقدم مجهولون فجرا على محاولة سرقة سيارة رباعية الدفع نوع “كيا سبورتاج” كان متوقفة داخل موقف مبنى سكني في بلدة نهر ابراهيم، وعمدوا إلى كسر زجاج الباب اليمين من الناحية الأمامية والدخول إليها وتحطيم التابلوه لكن انتباه سكان البناية حال دون اتمام السرقة وفرار السارقين.

وحضرت إلى المكان عناصر شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مكتب كسروان جبيل والأدلة الجنائية التي عملت على رفع البصمات وبوشرت التحقيقات لكشف السارقين.

إشارة إلى أنه تكاثرت في الآونة الأخيرة سرقة سيارات من نوع “كيا” و”هيونداي” في المنطقة ويستغل السارقون انقطاع التيار الكهربائي والعتمة الشاملة للقيام بسرقاتهم.