لبنان | استدعاء وليام نون إلى التحقيق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2021 12:42 صباحًا

تلقى الناشط وليام نون استدعاء من قبل شعبة المعلومات في الاشرفية للتحقيق معه، يوم غدٍ الثلاثاء.

يُشار إلى أن نون كان أوقف يوم أمس لبعض الوقت من قبل قوى الأمن الداخلي، وذلك خلال مشاركته في اعتصام أمام منزل الرئيس نجيب ميقاتي في بيروت.

في هذا المجال، أوضح وليام نون في لقاءٍ خاص عبر “صوت بيروت إنترناشونال”، أن البارحة نجحوا في الدخول إلى منزليّ الرئيس ميقاتي والنائب طلال المرعبي مؤكداً أنه لم تتمّ ايّ عمليّة سرقة في المنزلين وأنه لم يكن هناك من مالٍ في الداخل كما إدّعى البعض. اضاف نون أنه لا يزال هناك ثلاثة أشخاصٍ قيد التوقيف لدى القوى الأمنيّة.