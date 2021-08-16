لبنان | الظلمة تعم أبي سمرا وانقطاع المياه عن المباني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 7 ثواني

عمّت الظلمة مختلف انحاء منطقة ابي سمراء في طرابلس التي يقطنها زهاء 200 الف نسمة بفعل انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات الخاصة عن تزويد السكان بالتيار الكهربائي لعدم تأمين المحروقات للمولدات، وغرقت المنطقة في ظلام دامس وسط تصاعد الاحتجاجات من قبل الاهالي الذين نزلوا الى الشوارع والاحياء، وعمدوا الى الضرب على الطناجر الفارغة وسط حالة من التوتر والغضب.

في حين جاب عدد كبير من المحتجين الشوارع على الدراجات النارية، ثم تجمعوا في الساحات العامة وهتفوا منددين بغياب اي دور للمسؤولين.

واكد المشاركون ان انقطاع التيار الكهربائي ادى الى تعذر وصول مياه الشفة الى الطوابق العليا، وطالبوا المسؤولين بالاسراع في ايجاد الحلول لتشغيل محطة الكهرباء في البحصاص عند المدخل الجنوبي للمدينة، وتأمين إيصال المحروقات بالكميات اللازمة لاصحاب المولدات. وحذروا بأن الوضع سيصبح مأساويا للغاية في الساعات المقبلة.