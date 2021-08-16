لبنان | مستشفى الحريري: حالتا وفاة و45 إصابة جديدة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 45 دقيقة

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: Pfizer: 474 لقاحا – AstraZeneca: 493 لقاحا.

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 593 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 45

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1258 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: صفر

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17

– حالات وفاة: 2

وذكر التقرير “بإن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 – رقم الواتساب 70056182.