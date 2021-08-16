لبنان | مصادرة 37000 ليتر من المازوت مخزنة داخل منزل في خراج كفركلا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

دهمت دورية من شعبة الاستقصاء في دائرة امن عام النبطية بمؤازرة دورية من الامن القومي في الجنوب في الامن العام ومركز امن عام مرجعيون، منزلا في خراج بلدة كفركلا الجنوبية.

وعثر على 185 برميلا تحتوي على كمية 37000 ليتر من المازوت مخزنة داخل غرف المنزل، وبناء على اشارة المدعي العام في النبطية القاضي رمزي فرحات تمت مصادرة الكمية وختم المنزل بالشمع الاحمر واحالة صاحبه الى القضاء المختص.

ولا تزال أزمة المحروقات في لبنان تشتد، حيث أن الشركات المستوردة لا توزعها، وذلك بسبب الخلاف بين الحكومة ومصرف لبنان، حول رفع الدعم عن هذه المادة.

ويعاني لبنان من أزمة وقود متفاقمة وهائلة، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جميع المناطق لساعات طويلة، وإلى فقدان المواد الأساسية كالبنزين والمازوت من الأسواق.

وكان مصرف لبنان قرر الخميس الماضي، رفع الدعم عن المحروقات، حيث شهدت محطات المحروقات في البلاد طوابير لتعبئة الوقود الذي بدأ ينفد تدريجيا من الأسواق.