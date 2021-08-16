لبنان | مطالبات بتأمين البنزين والحماية للأطباء والممرضين وموظفي المستشفيات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

ناشد نقيبا أطباء بيروت شرف أبو شرف والشمال سليم أبي صالح “القيادات الأمنية والعسكرية تأمين مادة البنزين للاطباء كي يتمكنوا من الوصول الى المستشفيات لمعالجة المرضى، وكذلك الحماية الأمنية الضرورية لهم لئلا يتعرضوا للعنف الجسدي أو اللفظي”.

وجددا في بيان مطالبة المعنيين في وزارتي الصحة والمال والمصرف المركزي بـ “ضرورة تأمين المستلزمات الطبية الضرورية”.

وفي السياق، طالب مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة المسؤولين والاجهزة الامنية وموزعي واصحاب المحطات، ب “ضرورة تأمين البنزين للأطباء والممرضين وموظفي المستشفيات، لكي يتمكنوا من الإستمرار بالقيام بمهامهم وواجباتهم الإنسانية”. واكد “ضرورة تأمين حاجات القطاع الصحي، وذلك حرصا على صحة المرضى”.

وحذر من أن “العديد من الأطباء والممرضين ربما لن يستطيعوا الوصول الى مراكز عملهم وتلبية الحالات الطارئة، في حال عدم القدرة على تأمين البنزين”.