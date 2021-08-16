اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | الاحدب: لعبة ارتفاع وهبوط الدولار أصبحت مكشوفة ولم تعد معيارا للثقة

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

مصباح الأحدب

غرد النائب السابق مصباح الأحدب عبر “تويتر”:

“‏اللبنانيون فقدوا ثقتهم بكل المنظومة الحاكمة، ومن حقهم قبل ان يضعوا ثقتهم بأي رئيس حكومة ان ينتظروا خطة انقاذية جدية لوقف الانهيار لا مفاوضات سرية مع رئيس الجمهورية على تسويات ومحاصصات تحافظ على حصانات ومصالح المنظومة الفاسدة على حساب الوطن وشعبه.

وأضاف : “الرئيس ميقاتي جزء من هذه المنظومة التي افلست البلد، لذلك شخصه الكريم لا يكفي لطمأنة اللبنانيين اما لعبة ارتفاع وهبوط الدولار أصبحت مكشوفة ولم تعد معيارا للثقة”.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا