لبنان | الاحدب: لعبة ارتفاع وهبوط الدولار أصبحت مكشوفة ولم تعد معيارا للثقة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

غرد النائب السابق مصباح الأحدب عبر “تويتر”:

“‏اللبنانيون فقدوا ثقتهم بكل المنظومة الحاكمة، ومن حقهم قبل ان يضعوا ثقتهم بأي رئيس حكومة ان ينتظروا خطة انقاذية جدية لوقف الانهيار لا مفاوضات سرية مع رئيس الجمهورية على تسويات ومحاصصات تحافظ على حصانات ومصالح المنظومة الفاسدة على حساب الوطن وشعبه.

وأضاف : “الرئيس ميقاتي جزء من هذه المنظومة التي افلست البلد، لذلك شخصه الكريم لا يكفي لطمأنة اللبنانيين اما لعبة ارتفاع وهبوط الدولار أصبحت مكشوفة ولم تعد معيارا للثقة”.