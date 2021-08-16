لبنان | عدد من السوبرماركت أقفلت أقساماً منها.. اللبنانيون استغنوا عن 80% من مشترياتهم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

كشف نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن اللبنانيين استغنوا عن 80% من مشترياتهم بعد تراجع قدرتهم الشرائية.

وأوضح لبرنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الاعلامية ليال الاختيار، قائلاً: “إن ارتفاع سعر صرف الدولار نحو 15 ضعفًا خلال سنة ونصف السنة تراجع معه بنسبة 80% حجم الأعمال في السوبرماركت، وهذا يعني أن المواطنين استغنوا عن 80% من مشترياتهم”، مضيفًا: “لقد شهدنا انخفاضًا كبيرًا جدًّا بمبيعات اللحوم”.

وتوقع فهد أن يصل سعر الصرف إلى 40 أو50 ألفاً لأنه سيتأثر برفع الدعم عن المحروقات وذلك بسبب الزيادة المتوقعة للطلب على الدولار في السوق الحرة لشراء المحروقات.

وأعلن فهد عن “بدء عدد من السوبرماركت بإقفال أقسام منها وذلك بسبب تراجع الطلب إلى حد بعيد على الكثير من السلع، وكذلك بسبب تقليص عدد الماركات من الصنف الواحد”.

وقال:” بسبب تراجع الطلب على اللحوم والأجبان وبسبب شح المازوت وارتفاع سعره اضطررنا إلى إطفاء بعض البرادات وإغلاقها”.