لبنان | نقيب مستوردي المواد الغذائية: كل التركيبة الاقتصادية معطلة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

إعتبر نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي أن “الأمن الغذائي في لبنان بات مضروبًا بأقسامه الثلاثة.

أولاً وجود الغذاء، والذي تقيد بفعل عجز التجار والمستوردين عن تأمين بعض المواد وذلك بسبب ارتفاع سعر الصرف.

ثانيًا وصول المواطن إلى الغذاء، وهذا بدوره بات صعبًا بعدما تراجعت القدرة الشرائية عند المواطنين.

وثالثًا سلامة الغذاء، والتي باتت مهددة بسبب شح المحروقات وصعوبة التبريد والتخزين. وبالتالي أصبحت كل التركيبة الإقتصادية معطلة إن من ناحية تأمين المواد أو توزيعها أو استهلاكها”.

ورأى البحصلي ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الإعلامية ليال الاختيار أن” بعض السلع في لبنان أصبحت من الكماليات، مثل علب الدرة والتونة.”