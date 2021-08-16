لبنان | توضيح للأمن العام بشأن الوثيقة الأمنية المتداولة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 21 دقيقة

آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2021 7:45 مساءً

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أن “بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تتداول وثيقة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام تتعلق بمعلومات عن تحضير لتصعيد في الشارع بالتزامن مع تدهور الوضع المالي والاقتصادي”.

وأوضحت أن “هذه الوثيقة تعود لتاريخ 15/03/2021 وهي وثيقة متداولة بين الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية كوثيقة معلومات استباقية، وقد عمد البعض إلى استغلالها كوثيقة مسربة لخلق جو من التوتر والبلبلة بين المواطنين”.

ونشرت نسخة مصورة عن الوثيقة المسربة تبين تاريخ صدورها.