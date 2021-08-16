لبنان | القضاء العسكري يضع يده على تحقيقات انفجار عكار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

علم موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، قد وضع يده على التحقيقات المتعلقة بجريمة انفجار خزّاني الوقود في بلدة التليل في عكار، حيث كلّف عند الساعة الثالثة من فجر أمس الأحد، وفور تبلّغه بالأمر الشرطة العسكرية بالانتقال فوراً إلى المكان مع فريق من الأدلة الجنائية في الشرطة العسكرية، والمباشرة بإجراء التحقيقات الميدانية الفورية، وإجراء الكشف الحسّي على المكان، والعمل على إجلاء الجرحى والجثث المحترقة من المكان، وإحصاء عدد المصابين والمتوفين، والعمل على تحديد هويات الجثث التي لم يتمّ التعرّف عليها، وإجراء فحوص الحمض النووي لتحديد هويات أصحابها، وذلك بالتوازي مع إجراء التحقيقات العدلية اللازمة لتوقيف المتسببين بهذه الجريمة.

وانتقل القاضي عقيقي شخصياً إلى موقع الانفجار، يرافقه فريق من المحققين في مديرية المخابرات، وأجرى الكشف الحسّي اللازم، وكلّف فرع التحقيق في مخابرات الجيش بمتابعة التحقيقات التي باشرتها الشرطة العسكرية، والعمل على توقيف كلّ المشتبه بهم، حيث تمّ توقيف عدد من الأشخاص على ذمة التحقيق. وأضاف: إن التحقيقات لا تزال مستمرة حتى توقيف كلّ المتورطين وإحالتهم على المحاكمة.

وكلّف مفوض الحكومة أيضاً، آمر فصيلة درك المحلّة، بمراجعة النائب العام الاستئنافي في الشمال (القاضي نبيل وهبة)، لإجراء التحقيقات اللازمة بخصوص جرائم إحراق الشاحنات والفيلا العائدة لصاحب قطعة الأرض التي وقع فيها الانفجار جورج إبراهيم، والتقيد بإشارته بحسب الاختصاص، وذلك بالتنسيق مع حضرة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.