لبنان | أهالي ضحايا المرفأ: بيوت نواب النيترات وكل متورط ستكون هدفا لتحركاتنا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدر أهالي الشهداء والضحايا والمتضررين والجرحى في جريمة ٤ آب بيانا حول ادعاء النائب المرعبي على الشباب المعتقلين، وجاء فيه:

“بعد ان رفع نائب النيترات طارق المرعبي دعوى بحق الشباب الذين عبروا عن غضبهم وعن غضب الشارع بعد انفجار التليل في عكار الذي أسقط عشرات الضحايا بسيناريو مشابه لانفجار ٤ آب، نذكر كأهالي الشهداء والضحايا والمتضررين والجرحى في جريمة ٤ آب بأن المرعبي وضع نفسه هدفاً لتحركاتنا بمجرّد أن وقّع على العريضة النيابية لسحب ملف الادعاء على الوزراء السابقين من يد المحقق العدلي في الملف طارق البيطار إلى يد البرلمان.

ونعلن بأن ما اقدم عليه الشباب المعتقلين اليوم يمثلنا وبأن بيوت نواب النيترات وكل متورط في جريمة انفجار بيروت وهارب من وجه العدالة واشغالهم واملاكهم وعائلاتهم سيكونون هدفا لتحركاتنا في المرحلة المقبلة. لن نرتاح قبل معرفة الحقيقة واحقاق العدالة وتحصيل حق احبائنا”.