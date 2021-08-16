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لبنان | مئة ألف لقاح “أسترازينيكا” هبة من النمسا للبنان

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

لقاح "أسترازينيكا"

تسلمت وزارة الصحة العامة، بعد ظهر اليوم، ممثلة بالمدير العام للوزارة فادي سنان في مطار بيروت الدولي، هبة لقاحات مقدمة من دولة النمسا لوزارة الصحة، في حضور القنصل والمستشار النمساوي توماس ارمين والملحق العسكري في السفارة الكولونيل ارمين لهنر.

وحضر التسلم من وزارة الصحة مديرة التوجيه والإرشاد في الوزارة الدكتورة زينب بري، مندوب الوزارة في المطار الدكتور أرز زعيتر، السيد رضا الموسوي والسيد مصطفى البيلاني.

وألقى القنصل النمساوي كلمة أعرب فيها أنه “سعيد بتسليم هذه الهبة الصغيرة لوزارة الصحة العامة، كتعبير عن دعم النمسا للبنان”.

من جهته، شكر سنان باسم الوزارة للنمسا تقديمها هذه الهبة، “والتي تقدر بمئة الف لقاح من استرازينيكا، والذي أثبت فعاليته ضد المتحورات لفيروس ”، وامل في أن “يكون هذا التعاون مقدمة لمزيد في المستقبل من قبل دولة النمسا العزيزة”.

وتمنى سنان من الجميع في لبنان “تلقي اللقاح لتحقيق المناعة المجتمعية”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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