لبنان | مئة ألف لقاح “أسترازينيكا” هبة من النمسا للبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

تسلمت وزارة الصحة العامة، بعد ظهر اليوم، ممثلة بالمدير العام للوزارة فادي سنان في مطار بيروت الدولي، هبة لقاحات مقدمة من دولة النمسا لوزارة الصحة، في حضور القنصل والمستشار النمساوي توماس ارمين والملحق العسكري في السفارة الكولونيل ارمين لهنر.

وحضر التسلم من وزارة الصحة مديرة التوجيه والإرشاد في الوزارة الدكتورة زينب بري، مندوب الوزارة في المطار الدكتور أرز زعيتر، السيد رضا الموسوي والسيد مصطفى البيلاني.

وألقى القنصل النمساوي كلمة أعرب فيها أنه “سعيد بتسليم هذه الهبة الصغيرة لوزارة الصحة العامة، كتعبير عن دعم النمسا للبنان”.

من جهته، شكر سنان باسم الوزارة للنمسا تقديمها هذه الهبة، “والتي تقدر بمئة الف لقاح من استرازينيكا، والذي أثبت فعاليته ضد المتحورات لفيروس كورونا”، وامل في أن “يكون هذا التعاون مقدمة لمزيد في المستقبل من قبل دولة النمسا العزيزة”.

وتمنى سنان من الجميع في لبنان “تلقي اللقاح لتحقيق المناعة المجتمعية”.