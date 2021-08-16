لبنان | تجمع الأطباء: للتشدد بمواجهة متحوري دلتا ودلتا بلاس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

دعت اللجنة الصحية في تجمع الأطباء في لبنان، وزارة الصحة العامة، الى “اتخاذ اجراءات صحية وقائية متشددة، بعد حالة التراخي التي أصابت عموم المواطنين، بخاصة بعد توارد معلومات يومية صادرة عن الوزارة، تؤكد ارتفاع عدد المصابين الذي تخطى الألف حالة يوميا، وكذلك عدد الوفيات، نتيجة الهجمة الجديدة لفيروس كورونا من نوعي دلتا ودلتا بلاس”.

كما طالب التجمع، الحكومة، ب”إعطاء التعليمات الى القوى الأمنية، للحفاظ على مواصلة التدابير الوقائية، التي تشمل ارتداء الكمامة والقفازات والتباعد الاجتماعي لمترين والتعقيم ومنع التجمعات من حفلات او غيرها، وتكثيف التلقيح عبر التسجيل على المنصة الرسمية”.

كذلك، تمنى التجمع على المواطنين “الالتزام بالارشادات الوقائية الاحتياطية، لأن موجة كورونا الجديدة عبر المتحورين دلتا ودلتا بلاس دخلت مرحلة الخطر المجتمعي، الذي يهدد الأمن الصحي للمواطن اللبناني”.