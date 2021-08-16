لبنان | وليام نون لـ”صوت بيروت انترناشونال”: لن نتراجع حتى تحقيق العدالة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 39 دقيقة

في لبنان الضحية تدخل قفص الاتهام بينما الجلادون ينهبون اموال المواطن ويدمرون ما تبقى من مقومات الدولة هذا ما حصل البارحة عندما قرر اهالي ضحايا المرفأ تنفيذ الخطة الثانية من برنامج تحركاتهم وصولا لاجبار من وقع على عريضة عدم رفع الحصانات ومحاكمة من ادعى عليهم المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ طارق البيطار و التي اطلق عليها “لائحة العار” .

الخطة الثانية اعلنت يوم احياء ذكرى انفجار 7 آب وتقضي بالدخول الى منازل الوزراء والنواب لانهم مازالوا متمسكين بمواقفهم رغم فداحة الكارثة وبوشر بتنفيذها يوم امس لاسيما وان مجزرة اخرى قضت على خيرة شباب اهل عكار ولم يسلم منها عناصر الجيش اللبناني فكان الغضب مضاعفا وانطلق اهالي ضحايا المرفأ وعدد من الثوار باتجاه منازل النواب وبالطبع منزل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لكن المفاجأة هي العنف الذي استعمل تجاه هؤلاء لاسيما من فقد شقيقه ولم يتمكن من احتضانه.

انه وليم نون الذي تعرض للسحل ولابشع انواع الضرب وهو اليوم قصد احدى المستشفيات لاجراء صور اشعة بعدما تم تشخيص امكانية اصابته بارتجاج طال الجمجمة والامر لم يقتصر عند هذا الحد فقد تسللت مجموعة من وطاويط الليل التي باتت معروفة اسماؤهم بالنسبة لنون حيث قاموا بتمزيق اطارات سيارته وكسروا زجاج نوافذها وباتت غير صالحة للسير.

الا ان نون في حديثه لـ”صوت بيروت انترناشونال” اكد انه لن يتراجع مع جميع اهالي ضحايا المرفأ في خطواتهم التي اعلنوها لافتا الى ان عزيمته ازدادت بعد المجزرة التي ارتكبت بحق ابناء بلدة التليل العكارية ومحيطها ولن يخافوا وهم بانتظار الافراج عن المعتقلين الاخرين لاسيما وان النائب طلال المرعبي قام بالادعاء عليهم ليعود ويكرر لن نهدأ ولن نستكين حتى تحقيق العدالة والكشف عن المجرمين الحقيقيين.