لبنان | ميقاتي من بعبدا: الحديث كان بالعمق.. والعبرة بالخواتيم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2021 4:48 مساءً

زار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون لاستكمال المشاورات في الملف الحكومي.

وبعد انتهاء اللقاء قال ميقاتي: “نحاول ان نحل الموضوع الحكومي بطريقة ملائمة للجميع، بحيث تكون حكومة لمواجهة الواقع في لبنان، ونعرف الصعوبات ويجب ان نكون يدا واحدة.

ميقاتي أشار إلى أن نسبة التأليف اكبر من نسبة الاعتذار ولا مهلة للتكليف لكن مدتي غير مفتوحة، وقد استكملنا التشاور بموضوع تشكيل الحكومة بالعمق وسنواصل التشاور في الايام المقبلة.

وأضاف: تحدثنا في العمق وستكون لنا لقاءات اخرى هذا الاسبوع والامور نحكم عليها بخواتيمها وتحدثنا في الاسماء اليوم، ونحل كل موضوع بموضوعه والمطلوب تشكيل حكومة بأسرع وقت لمواجهة الكوارث.