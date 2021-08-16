لبنان | الكتلة الوطنية: الحل يبدأ برحيل هذه المنظومة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر حزب الكتلة الوطنية اللبنانية أن تلميح رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مسؤولية جهات متطرفة عن انفجار التليل في عكار، كلام مدان لسببين:

أظهرت عكار منذ انتفاضة 17 تشرين كم هي على مثال سائر المناطق اللبنانية، لا يؤمن أبناؤها إلا بالمواطنة ولا يطمحون إلا إلى بناء دولة ويرفضون الدويلات.

يدخل كلام الرئيس عون ضمن التكتيك المعتمد لدى سائر أحزاب السلطة لتأجيج التعصب الطائفي بهدف زرع الفتنة بين اللبنانيين وتقسيمهم إلى قبائل متناحرة.

ورأى الحزب في بيان أن هذا المنطق مرفوض وفشل ذريع في محاولة التفريق بين المواطنين كي يظهر الزعيم حامي فريقه بوجه الآخرين لتحقيق هدف وحيد هو التمسك بالسلطة والحفاظ عليها.

ولفتت الكتلة إلى أن الحل برحيل هذه المنظومة وقيام المعارضة، صاحبة مشروع سياسي إقتصادي إجتماعي، ببناء دولة الجميع وللجميع.