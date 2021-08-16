لبنان | عون: لن أستقيل !

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2021 2:49 مساءً

اعرب رئيس الجمهورية يشال عون عن امله “في ان نتوصل الى الحد من الازمة الراهنة من خلال تشكيل حكومة جديدة في خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم سعي البعض لعرقلة هذا التشكيل، والمباشرة بالإصلاحات البنيوية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاعادة بناء لبنان وتنظيمه إداريا وسياسيا وعلى مختلف الأصعدة”، مؤكدا “ان رئيس الجمهورية رغم ما خسره من صلاحيات الا انه شريك في التأليف مع رئيس الحكومة المكلف، وله ان يختار من بين الأسماء المطروحة في ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية”.

وشدد على ان “نضالنا مستمر من اجل إعادة بناء هذا البلد رغم كل الصعاب والمواجهات التي تعترضنا وحملات التضليل والشائعات”، مؤكدا على انه لن يستقيل وسيقوم بواجباته حتى النهاية ولن يهزه احد ان في موقعه او في حرصه على مواصلة محاربة الفساد.