لبنان | عون تلقى برقية تعزية من الملك عبد الله وبوتين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون برقية تعزية بضحايا انفجار بلدة التليل في محافظة عكار من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

وجاء في البرقية:

“تلقيت بعميق الحزن وبالغ التأثير نبأ حادث الانفجار الذي وقع في بلدة التليل بمنطقة عكار، واسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

واني اذ اعرب لفخامتكم باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن اصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب لاؤكد وقوفنا الى جانب لبنان الشقيق وشعبه العزيز لتجاوز هذا الحادث الأليم.

اسأل الله العلي القدير ان يتغمد الضحايا بواسعه رحمته وان يلهمكم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل ويجنبكم وشعبكم الشقيق كل مكروه”.

كذلك، تلقى الرئيس عون برقية تعزية من رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.