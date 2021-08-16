لبنان | شيا من بعبدا: الشعب يعاني والوضع على حافة الانهيار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2021 12:53 مساءً

قالت السفيرة الاميركية دوروثي شيا بعد لقائها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: “كل يوم يمرّ بلا تشكيل حكومة تتمتع بقدرة على تنفيذ الإصلاحات ينزلق فيه الوضع إلى كارثة انسانية”.

وأضافت: “بحثت مع ميقاتي في جهود تأليف حكومة وقد بحثت الأمر عينه مع الرئيس عون والشعب يعاني والوضع على حافة الانهيار”.

وتابعت شيا: “الولايات المتحدة تتشارك والمجتمع الدولي بمواصلة تقديم الدعم للبنان ونعلم أن الشعب اللبناني لا يستطيع الانتظار”.