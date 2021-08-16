لبنان | مدير مستشفى: سنطفئ محركاتنا قريبا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

دخلت أزمة المازوت في حلحلة مؤقتة حيث تم تأمين كميات محدودة من المادة إلى المستشفيات، تكفي أيام معدودة.

وأكد مدير مستشفى الحياة أن مادة المازوت المتوفرة لديهم شارفت على النفاذ، محذرا من اضطرار المستشفى إلى إطفاء محركاته، مشيرا إلى إن الكمبات التي نتلقاها المستشفى بالكاد تكفي لمدة 48 ساعة، وهناك محاولة للتوفير قدر الإمكان، لكن تم تأمين العمليات وكذلك الأقسام الرئيسية، ولا زالت أجهزة التكييف تعمل حتى اللحظة.