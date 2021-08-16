لبنان | أبو شرف وأبي صالح: أمنوا البنزين والحماية للأطباء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

ناشد نقيبا أطباء بيروت شرف أبو شرف والشمال سليم أبي صالح في بيان، القيادات الأمنية والعسكرية “تأمين مادة البنزين للاطباء ليتمكنوا من الوصول الى المستشفيات لمعالجة المرضى، وكذلك الحماية الأمنية الضرورية لهم لئلا يتعرضوا للعنف الجسدي أو اللفظي”.

وجددا مطالبة المعنيين في وزارتي الصحة والمال والمصرف المركزي بـ”ضرورة تأمين المستلزمات الطبية الضرورية”.

يأتي ذلك بعد قرار حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، برفع الدعم عن المحروقات، ما حدا عددا من المواطنين لقطع الطرقات وتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مناطق البلاد.

ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً يهدد استقراره. وفقد البلد احتياطاته من العملة الأجنبية تقريباً، كما تفاقم فيه نقص سلع أساسية مثل الوقود والأدوية.

كما يعاني من نقص حاد في الكهرباء والمياه بعد نفاد الوقود في محطتين من محطات توليد الكهرباء الرئيسية في البلاد، في أحدث مظهر من مظاهر الأزمة المالية التي لا تظهر بوادر على الانتهاء.