لبنان | الأفران مقفلة في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد نقيب أصحاب الافران في لبنان الشمالي طارق المير خلال لقاء احتجاجي في مقر النقابة في طرابلس، “المضي بالاقفال في طرابلس والجوار مع فقدان مادة المازوت بشكل نهائي”.

وقال: “سبق أن طالبنا المدير العام جرجس برباري بحل، فطالب بلائحة للأسماء زودناه بها بهدف التنسيق بينه وبين حسين قعفراني مستشار الرئيس حسان دياب وحتى الآن لم يردنا اي جواب”.

وتابع: “من المؤكد، أن وزير الإقتصاد هو المسؤول عن هذا الأمر وهو يتواصل معنا، ولكننا في مواجهة أهلنا الذين يحتاجون للخبز المفقود نهائيا وقلة قليلة من الافران توفر لديها المازوت تعمل، ولكنها حكما تتجه للاقفال”.

وختم المير: “نسأل أين الحل والى أين يريدون أخذنا، ومن اي مصدر يمكننا ان نحصل على المازوت حتى مدير مصفاة طرابلس لم يسعفنا بشيء. ونحن من جهتنا نجتمع في لقاء مفتوح لمتابعة الأمور وتحري مصدر المازوت، وهناك أفران مقفلة منذ أسبوع، وأخرى أقفلت أبوابها منذ ايام قليلة، فما العمل؟”.