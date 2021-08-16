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لبنان | حاول سرقة سيارة فوقع بقبضة الأمن

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 9 ثواني

توقيف

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه في إطار المتابعة اليومية والمستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات في المناطق اللبنانية كافّة.

كثّفت الشعبة المذكورة دورياتها في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات للعمل على توقيف المتورطين بها.

بتاريخ 3-8-2021، ونتيجة عمليات المراقبة تم الاشتباه بشخص في محلة برج حمود يعمل على رفع سيارة نوع مرسيدس على متن رافعة فعملت على توقيفه وضبطت السّيارة. وتبين انه يدعى:

م. ا. (مواليد عام 1989، لبناني)
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على سرقة سيارة المرسيدس من برج حمود، وانه كان ينوي نقلها بواسطة الرافعة الى محافظة الشمال.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع السّيارة المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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