لبنان | وصول شحنة طبية مصرية الى المطار لدعم جرحى انفجار التليل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 21 دقيقة

وصلت فجر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، طائرة مساعدات مصرية على متنها طاقم طبي تطوع لمساعدة الجرحى ودعمهم والإطلاع على أوضاعهم، إضافة الى مستلزمات وأدوية طبية تقدر ب طن وخمسمائة كيلو من المساعدات الطبية.

وتسلم الشحنة في المطار، حسين محيدلي مستشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، القائم بأعمال السفارة المصرية في لبنان السيدة شيرين الشهاوي، ممثل الهيئة العليا للاغاثة العميد احمد ابراهيم، ورضا الموسوي من وزارة الصحة ومندوبي الوزارة في المطار الطبيبين: أرز زعيتر، خليل خليل والسيد سميج مراد.

وشكر محيدلي للدولة المصرية باسم وزارة الصحة “الوقوف الى جانب لبنان وبخاصة الفريق الطبي الذي تطوع لمساعدة الجرحى”، مشيرا الى أن “مصر من أوائل الدول التي أرسلت فريقا طبيا متطوعا”، واعتبر أن “مصر لم تقصر ابدا تجاه لبنان عند تعرضه لأي أزمة”، مثنيا على “عمق الروابط الإنسانية القوية التي تجمع البلدين”، واشاد ب “المبادرات الإنسانية إلتي تقوم بها مصر دائما تجاه لبنان”.

من جهتهم، اعتبر الأطباء المصريون، الذين بدا عليهم التأثر الشديد لدى وصولهم الى المطار، أن “اللبنانيين هم أخوة لهم، ومن واجبهم الوقوف الى جانبهم، وهم يضعون خبرتهم وعملهم في تصرف الجرحى، وسيطلعون على أوضاع الجرحى الموجودين في المستسفيات، ويجولون على المراكز الصحية، لتقييم الاوضاع على الارض وسيقدمون ما يستطيعون من مساعدة”، واشاروا الى أن “تعليمات وزارة الصحة المصرية واضحة بهذا الإطار، تقديم كل ما هو ممكن لمساعدة الجرحى، ولو تطلب الأمر الذهاب والعودة او وصول فريق طبي آخر”.